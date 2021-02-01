بـ 250 مليون جنيه.. الرقابة المالية تدعم جهود توفير لقاح كورونا للأشد احتياجا

قرّر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في أول اجتماعاته لعام 2021 برئاسة الدكتور محمد عمران، دعم جهود الدولة المصرية في توفير لقاح فيروس كورونا المستجد لغير القادرين بمبلغ 250 مليون جينه -من فوائض الهيئة- في الحساب المخصص لمواجهة الكوارث لصندوق تحيا مصر، وذلك إيمانًا بضرورة تكاتف كافة مؤسسات وأجهزة الدولة في ظلّ الأوضاع الراهنة ومساندتها على القيام بأعبائها المتزايدة.









وتأتى تلك الخطوة في إطار مبادرة رئيس جمهورية مصر العربية والخاصة بتوجيه "صندوق تحيا مصر" لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة من الحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجًا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.





كما حث المجلس في أول اجتماعاته كافة الجهات والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على المشاركة في مساندة جهود الدولة لتوفير لقاح كورونا، وان تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها في سبيل حشد جميع الجهود لدى الجهات المختلفة لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة.



