ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بـ 250 مليون جنيه.. الرقابة المالية تدعم جهود توفير لقاح كورونا للأشد احتياجا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:28 ص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية
Advertisements
علياء فوزى

قرّر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في أول اجتماعاته لعام 2021 برئاسة الدكتور محمد عمران، دعم جهود الدولة المصرية في توفير لقاح فيروس كورونا المستجد لغير القادرين بمبلغ 250 مليون جينه -من فوائض الهيئة- في الحساب المخصص لمواجهة الكوارث لصندوق تحيا مصر، وذلك إيمانًا بضرورة تكاتف كافة مؤسسات وأجهزة الدولة في ظلّ الأوضاع الراهنة ومساندتها على القيام بأعبائها المتزايدة. 


وتأتى تلك الخطوة في إطار مبادرة رئيس جمهورية مصر العربية والخاصة بتوجيه "صندوق تحيا مصر" لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة من الحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجًا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية. 

كما حث المجلس في أول اجتماعاته كافة الجهات والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على المشاركة في مساندة جهود الدولة لتوفير لقاح كورونا، وان تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها في سبيل حشد جميع الجهود لدى الجهات المختلفة لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة. 

وسبق لهيئة الرقابة المالية في مارس 2020 المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجًا، والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من آثار فيروس كورونا، لتصل إجمالي مساهمة الهيئة في دعم جهود الدولة منذ بدء جائحة كورونا إلى 500 مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه). 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

توجيهات من السيسي لـ صندوق تحيا مصر بدعم توفير لقاح كورونا للفئات ذات الأولوية

صحة البرلمان: "تحيا مصر" قادر على تنفيذ التكليف الرئاسى لمواجهة كورونا باحترافية

إيناس عبد الحليم: توجيهات الرئيس السيسي بتوفير لقاح كورونا للبسطاء قرار إنساني وعادل

توجيهات من السيسي لـ صندوق تحيا مصر بدعم توفير لقاح كورونا للفئات ذات الأولوية..نواب:قرار إنسانى وعادل..ولقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من جميع المصريين

هشام الخولي يتبرع بـ 2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لشراء لقاح كورونا

أحمد هيكل يتبرع بـ 30 مليون جنيه لـ تحيا مصر لشراء لقاح كورونا

ترشيحاتنا

تدهور بها الحال.. شاهد ملكة جمال شهيرة في حالة مأساوية.. فيديو

تعرف على أحدث أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلى

أمام المعازيم.. عروس تضع عريسها في موقف محرج بسبب «حبها القديم».. شاهد

مسئول بحريني: الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بشأن بنود اتفاقية العلا

صفقة أثارت الجدل .. من هو دييجو رولان لاعب بيراميدز الجديد؟

شوبير: انتهى عصر الأزمات فى الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور