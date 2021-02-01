مسلسل لؤلؤ الحلقة 26 انتهاء الصراعات بين مي عمر ونرمين الفقي

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "لؤلؤ " للنجمة مي عمر تطورأت أبرزها أن طارق يذهب لبدر في الورشة الخاصة به وبالصدفة تختبئ منه لؤلؤ كي لا يراها ثم يقوم طارق بتحذير الأخير بأن يبتعد عن زوجته.





كاميليا تنهي خلافاتها مع لؤلؤ ويتفقان على صفحة جديدة بينهما وتكوين صداقة بينهما بعيدا عن الصراعات التي حدثت بينهما.





نهال تأمر سيد والد لؤلؤ بقتل ابنته لكي يحصل على الميراث وفي نفس الوقت تنصحه بقتل طارق زوجها لكي تنتقم منه خاصة بعد وفاة ابنتها منه.



