ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مياه المنوفية: تركيب 4537 قطعة موفرة في 436 مسجدا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أعلن محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن الانتهاء من تركيب 4537 قطعة موفره لعدد 436 مسجدا أهليا على مستوى المحافظة كمرحلة أولى بمعرفة لجان فنية متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض ووفقا لخطة زمنية محددة.

وأشار إلي أن تنفيذ المبادرة يأتي فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بترشيد استهلاك المياه، وعملًا بالوثيقة الموقعة من قبل الوزارات المعنية التى تتبنى هذا الملف، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن القطع الموفرة تساهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس ضمن الخطة الاستراتيجية لترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظا على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.

جدير بالذكر أن الخطة تستهدف تركيب مايقرب من 25000 قطعة موفرة بدور العبادة على مستوى المحافظة بالإضافة إلى توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال جميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شركة مياه مطروح: تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك بالمساجد والكنائس

بدء تركيب 4560 قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس

وكيل صحة القليوبية: زيادة عدد أسرّة العناية المركزة لمواجهة كورونا

تركيب 4 آلاف قطعة موفرة للمياه في مساجد وكنائس شمال سيناء

بدء تركيب المرحلة الأولى من قطع المياه الموفرة بمساجد شمال سيناء

تركيب 2267 قطعة موفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة في دمياط

ترشيحاتنا

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

على خلفية قضية نافالني.. طلب خاص من فرنسا لـ ألمانيا

سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم.. الحضري يحيي ذكرى شهداء جماهير الأهلي ببورسعيد

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ كريم محمود عبد العزيز.. السبب الحقيقى لانفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

جنون الشهرة .. "شاهد" رجل يصور زوجته في الحمام لحصد المشاهدات

بعد نقله إلى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان كريم محمود عبد العزيز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين أحدث وأرخص سيارتين مستعملتين في مصر بـ 70.000 جنيه.. صور

تسبب السرطان .. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول البيتزا؟

شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec