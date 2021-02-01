وفاة عضو مجلس نقابة أطباء كفر الشيخ بـ كورونا

نعى الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، ومجلس النقابة، اليوم، الإثنين، الدكتور محمد كمال رزق، استشاري التخدير والعناية المركزة ، وعضو مجلس نقابة الأطباء بالمحافظة، والذي وافته المنية فجر اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وكان الدكتور محمد كمال رزق، قد أصيب الشهر الماضي، بفيروس كورونا المستجد، وخضع للعلاج بقسم العزل مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وساءت حالته الصحية في الفترة الأخيرة، حتى وافته المنية، متأثرُا بإصابته بالفيروس اللعين.





وتحولت صفحات أبناء كفر الشيخ، والأطباء والصيادلة، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى سرادق عزاء كبير، تنعى شهيد جديد من شهداء الجيش الأبيض، الذي دفع حياته ثمنًا لمواجهة فيروس كورونا، واصفين الفقيد بالأدب الجم والأخلاق الحميدة، والتفاني في عمله.





جدير بالذكر أن الدكتور محمد كمال رزق، توفي والده في 16 يناير الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وكذلك والدته هي الأخرى لحقت بوالده، ليرحل الابن - الدكتور محمد كمال رزق - وسط حزن كبير وعميق على أسرته وزملائه وأصدقائه.