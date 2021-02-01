ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد شريف: جاهزون لمواجهة الدحيل وتقديم عرض يليق ببطل إفريقيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد شريف،لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة الدحيل القطري المقرر لها الخميس المقبل في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وقال محمد شريف: «نحترم الفريق القطري الذي يضم بين صفوفه العديد من العناصر المتميزة في كل الخطوط، وحضرنا إلى قطر مبكرا؛ للوصول إلى أعلى معدلات التركيز بهدف تحقيق نتائج تليق ببطل قارة إفريقيا». 

وأضاف شريف: «بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تحدث معنا عن أهمية دراسة فريق الدحيل بشكل جيد،ومن ثم بدأنا مبكرا في مشاهدة تسجيلات المنافس؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الخميس». 

وأوضح مهاجم الأهلي أن جميع اللاعبين سعداء للغاية بالدعم الجماهيري من عشاق الأهلي في قطر، مؤكدا أن الفريق لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في كل الدول وهو أمر يحفز اللاعبين، ويمنحهم دوافع كبيرة لتحقيق الانتصارات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بشرى سارة للزملكاوية.. الدحيل يعقد صفقة إيرانية تقرب ساسي من البقاء

تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية

بـ الإفريقي والفارسي.. كيف يستعد الدحيل القطري للأهلي المصري؟

موسيماني يدرس الدحيل القطري بالفيديو

برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

الأهلي يخوض مرانه الأول بالدوحة استعدادا لمواجهة الدحيل بمونديال العالم

ترشيحاتنا

إبداع وإقناع.. 5 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد هدفي ويست هام

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

رسميا .. الفيفا يعلن قائمة الأهلى المشاركة بمونديال الأندية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بصرف حافز أداء شهري إضافي لشاغلي الوظائف التعليمية

من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها إلى قبل شروق الشمس بدقائق.. 5 حقائق يجب معرفتها

مفاجأة في عيار 21.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-2-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تطرح سيارات متطورة صغيرة الحجم .. صور

بفستان ساحر ومجوهرات ملفتة.. نيللي كريم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد