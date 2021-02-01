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رياضة

مسحة طبية جديدة لبعثة الأهلي بالدوحة اليوم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:58 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تجرى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في قطر، مسحة طبية جديدة اليوم الاثنين داخل مقر إقامتها.

وتأتي تلك الخطوة في ظل الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع. 

وكان الأهلي قد خاض مرانه الثاني، أمس الأحد على ملعب الجامعة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وخططية قوية، وركز الجهاز الفني خلال المران على تدريبات الكرة؛ استعدادا لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى11 فبراير الجاري.

المعروف أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه وسبق له تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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