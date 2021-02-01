وزير المالية: العجز الكلي للموازنة العامة انخفض مرتين في 2017 و2019

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العجز الكلي للموازنة العامة بالنسبة للناتج الإجمالي انخفض إلى 11% عام 2017 ثم انخفض مرة أخرى في العام المالي 2019 - 2020 إلى 9.2%.
وأضاف معيط، الاثنين، أن "العجز قبل جائحة كورونا وصل الي نسبة 8.2 بالمائة مع ان المستهدف كان 8.4 % ، وهو الامر الذي يؤكد علي اننا اصبحنا في المسار الصحيح".
جاء ذلك خلال عرض الوزير لبيان وزارة المالية امام الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قائلا: "لولا ازمة كورونا لحققنا نمو 6%".
وأشار الوزير إلى أن الانخفاض وصل إلى 7.9% في 30 يونيو 2020، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة وصل عام 2018 إلى 103 مليارات و100 ألف جنيه، بنسبة تصل إلى 1.9% من إجمالي الناتج المحلي وزارد هذا الفائض في عام 2019-2020 إلي 105 مليارات و600 ألف جنيه، وبنسبة تصل إلى 1.8%، وهذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن إيرادات الدولة غطت كافة المصروفات، بل على العكس أصبح هناك فائض وهذا الفائض يتم تحويله لسداد خدمة الدين.
وقال الوزير إنه منذ عامين والايرادات تغطي المصروفات وتحقق فائضا يستخدم في تقليل خدمة الدين.