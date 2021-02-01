وزير المالية: العجز الكلي للموازنة العامة انخفض مرتين في 2017 و2019

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العجز الكلي للموازنة العامة بالنسبة للناتج الإجمالي انخفض إلى 11% عام 2017 ثم انخفض مرة أخرى في العام المالي 2019 - 2020 إلى 9.2%.





وأضاف معيط، الاثنين، أن "العجز قبل جائحة كورونا وصل الي نسبة 8.2 بالمائة مع ان المستهدف كان 8.4 % ، وهو الامر الذي يؤكد علي اننا اصبحنا في المسار الصحيح".





جاء ذلك خلال عرض الوزير لبيان وزارة المالية امام الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قائلا: "لولا ازمة كورونا لحققنا نمو 6%".





وأشار الوزير إلى أن الانخفاض وصل إلى 7.9% في 30 يونيو 2020، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة وصل عام 2018 إلى 103 مليارات و100 ألف جنيه، بنسبة تصل إلى 1.9% من إجمالي الناتج المحلي وزارد هذا الفائض في عام 2019-2020 إلي 105 مليارات و600 ألف جنيه، وبنسبة تصل إلى 1.8%، و هذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن إيرادات الدولة غطت كافة المصروفات، بل على العكس أصبح هناك فائض وهذا الفائض يتم تحويله لسداد خدمة الدين.



