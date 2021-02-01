للتأكد من جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف 153 معدة مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتنمية الريف

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف بالمحافظة بمنطقة الكيلو 6 بمدينة قنا للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة، بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها، وتحديد أوجه الدعم اللازم.

وأوضح الداودي، أنه شارك في الاصطفاف 153 معدة متنوعة المهام من معدات الوحدة المحلية وشركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروع شملت'' لوادر- حفار- جليدر- عربات نقل- خلاطة- أوناش- قلابات- سيارات بيك اب- جرارات- سلم كهرباء- كبّاش".

وأضاف الداودي، أن الاصطفاف يعد رسالة طمأنة وأمل لأهالي قنا وأن هناك مستقبل أفضل ينتظر الأجيال القادمة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية بالمحافظة حوالي 15 مليار جنيه وتشرف علي تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويستهدف تطوير 5 مراكز وقراها بالمحافظة هى" أبوتشت - فرشوط - دشنا - الوقف - قوص''.

وأوضح محافظ قنا،أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

ونوه محافظ قنا،إلى أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء فى تنفيذ المشروع، حيث قام أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ومؤسسة حياة كريمة بالنزول إلى القرى والنجوع المستهدفة وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية.

اقرأ أيضًا :

أول شعبة تحصل على مراكز أولى.. شباب كوم الضبع يسعون إلى تغيير نظرة المجتمع للموسيقى





ضمن فعاليات المشروع القومي لتطوير القرى.. اجتماع تنسيقي بجامعة جنوب الوادي



