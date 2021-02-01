ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للتأكد من جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف 153 معدة مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتنمية الريف

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم، اصطفاف المعدات المشاركة  في تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف بالمحافظة بمنطقة الكيلو 6 بمدينة قنا للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة، بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها، وتحديد أوجه الدعم اللازم.

وأوضح الداودي، أنه شارك في الاصطفاف 153 معدة متنوعة المهام من معدات الوحدة المحلية وشركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروع شملت'' لوادر- حفار- جليدر- عربات نقل- خلاطة- أوناش- قلابات- سيارات بيك اب- جرارات- سلم كهرباء- كبّاش".

وأضاف الداودي، أن الاصطفاف يعد رسالة طمأنة وأمل  لأهالي قنا وأن هناك مستقبل أفضل ينتظر الأجيال القادمة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية بالمحافظة حوالي 15 مليار جنيه وتشرف علي تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويستهدف تطوير 5 مراكز وقراها بالمحافظة هى" أبوتشت - فرشوط - دشنا - الوقف - قوص''.

وأوضح محافظ قنا،أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

ونوه محافظ قنا،إلى أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء فى تنفيذ المشروع، حيث قام أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ومؤسسة حياة كريمة بالنزول إلى القرى والنجوع المستهدفة وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية.

اقرأ أيضًا :

أول شعبة تحصل على مراكز أولى.. شباب كوم الضبع يسعون إلى تغيير نظرة المجتمع للموسيقى

ضمن فعاليات المشروع القومي لتطوير القرى.. اجتماع تنسيقي بجامعة جنوب الوادي

للتأكد من جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف 153 معدة مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتنمية الريف
للتأكد من جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف 153 معدة مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتنمية الريف
للتأكد من جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف 153 معدة مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتنمية الريف
للتأكد من جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف 153 معدة مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتنمية الريف
للتأكد من جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف 153 معدة مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتنمية الريف
للتأكد من جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف 153 معدة مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتنمية الريف
للتأكد من جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف 153 معدة مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتنمية الريف
للتأكد من جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف 153 معدة مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتنمية الريف
للتأكد من جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف 153 معدة مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتنمية الريف
للتأكد من جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف 153 معدة مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتنمية الريف
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة فى 32 قرية

محافظ الغربية: تنفيذ تجربة رائدة لإزالة القمامة تساهم في توفير 6 ملايين جنيه سنويًا

تطوير الريف المصري .. محافظ قنا يناقش مقترحات خطة تطوير 5 مراكز

محافظ قنا: نستهدف إقامة محطات للغاز الطبيعي بمختلف المراكز

محافظ قنا يتابع تأهيل عدد من المنازل للأسر الأولى بالرعاية بمركز أبوتشت

بتوجيهات الرئيس.. تطوير 65 قرية من بمحافظة قنا ضمن حياة كريمة

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز ليفربول على وست هام

من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها إلى قبل شروق الشمس بدقائق.. 5 حقائق يجب معرفتها

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ كريم محمود عبد العزيز.. السبب الحقيقى لانفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على آخر كلمة قالها محمد الصغير قبل وفاته

رسميا .. الفيفا يعلن قائمة الأهلى المشاركة بمونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات إم جي MG ZS 2021 اليوم في مصر .. صور

مرسيدس تطرح سيارات متطورة صغيرة الحجم .. صور

بفستان ساحر ومجوهرات ملفتة.. نيللي كريم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة