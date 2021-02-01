الملا يفتتح ندوة افتراضية لسلامة العمليات البترولية

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، فعاليات الندوة الافتراضية التي عقدت صباح اليوم، عبر الفيديو كونفرانس بعنوان " تحديث إدارة سلامة العمليات بقطاع البترول .. الرؤية والواقع "، ونظمتها اللجنة المصرية العليا لإدارة سلامة العمليات بالقطاع ( PSM ) بالتعاون مع شركة ميثانكس مصر بحضور ومشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس عابد عزالرجال ورئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات الكيميائى سعد هلال والكيميائى جمال فتحى مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمهندس محمد شندى العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر ولفيف من القيادات والمديرين التنفيذيين للسلامة بشركات القطاع.









وأكد المهندس طارق الملا، خلال افتتاح الندوة التزام القطاع بتطوير القدرات والامكانيات الخاصة بتعزيز إدارة سلامة العمليات في مختلف الأنشطة البترولية ، في اطار مبادرة أسبوع السلامة التي اطلقتها عام 2019 تحت مظلة مشروع تطوير وتحديث القطاع البترولى ، مؤكدا الحرص على تقديم الدعم الكامل وتطبيق المبادرات الفعالة لتعزيز السلامة في كافة المشروعات للحفاظ على سلامة الكوادر البشرية والحفاظ على البيئة والأصول مضيفا ان الوزارة تؤمن بأن الحفاظ على السلامة هو جزء اصيل من صناعة القرار في كافة المشروعات البترولية الجديدة والقائمة من خلال توفير كافة الإمكانيات الداعمة لذلك سواء الميزانيات المخصصة لدعم السلامة وإدارة المخاطر والتقييم الهندسى الواعى.





وتابع " الوزارة ملتزمة بتعزيز التعاون مع كافة الأطراف من اجل تحقيق هذا الهدف موضحًا انها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة ميثانكس مصر في هذا الاطار و تم تشكيل لجنة مصرية لإدارة سلامة العمليات" .





وأضاف ان هذه اللجنة تختص بوضع أسس إدارة سلامة العمليات لرفع درجة الوعى وتعزيز ثقافة السلامة والحد من المخاطر مشيدا بجهودها خلال العام الماضى في وضع خارطة طريق لتعزيز السلامة والبدء في تطبيق المعايير المطلوبة وتشكيل اللجان الفنية الفرعية وتفعيل عملها .





وأشاد الملا بالتعاون المثمر مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول في مجال السلامة والذى ينعكس إيجابا على تبادل الخبرات وتقديم برامج فاعلة لبناء قدرات الكوادر البشرية العاملة بمجال السلامة والتدريب العملى وتنفيذ عمليات آمنة تحت اشراف الخبراء ، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود والتكاتف بين جميع اطراف الصناعة واللجان المختصة بسلامة العمليات لصالح القطاع .



