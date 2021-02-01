الكرملين: الحوار مع أنصار نافالني مستحيل.. وموقف أمريكا "غير مقبول"

أعربت الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، عن رفضها مجددا موقف أمريكا من التظاهرات "غير الشرعية" التي تجتاح روسيا، ووصفه بأنه "غير مقبول".





وأكد الكرملين أن المحتجون على اعتقال نافالني "همجيون" والحوار معهم مستحيل.





وكانت وزارة الخارجية الروسية قد طالبت، أمس الأحد، الولايات المتحدة بوقف التدخل في شئون روسيا الداخلية، متهمة إياها بدعم المظاهرات الداعمة للمعارض المحتجز أليكسي نافالني.





وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "التدخل الأمريكي الفظ في الشئون الداخلية لروسيا حقيقة قائمة، كما هو الحال مع الترويج المزيف والدعوات لتجمعات وحملات غير مرخصة لها عبر منصات الإنترنت التي تسيطر عليها واشنطن".





وأضاف البيان "دعم وزير الخارجية أنتوني بلينكين لخرق القانون هو تأكيد آخر على دور واشنطن من وراء الكواليس".





وجاء ذلك بعدما عبّر وزير الخارجية الأمريكي، عن رفضه للممارسات التي تقوم بها السلطات الروسية بحق المعارضين، بعد عودة المعارض البارز أليكسي نافالني واشتعال المظاهرات بمجرد عودته إلى موسكو، قادمًا من ألمانيا مؤخرًا.





قال بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب روسيا بالإفراج عن المعتقلين بمن فيهم نافالني.





ووفقا لمنظمة "او في دي" الغير حكومية المتخصصة في مراقبة المظاهرات، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 5289 شخصًا في 88 مدينة روسية أمس الأحد، في موسكو (1712) وسانت بطرسبرج (1164). وهو رقم قياسي "في تاريخ روسيا الحديثة".



