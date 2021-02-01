ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم هيروين بأسيوط

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:27 م
ضبط ٣ اشخاص بحوزتهم
ضبط ٣ اشخاص بحوزتهم هيروين
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط من ضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – ميزان حساس – 3 هاتف محمول) بحوزة (3 أشخاص ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) وذلك حال إستقلالهم مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم.

 وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى و بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .. 

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج DODGE تقرر إيقاف أكبر محركاتها.. صور

سر وجود مقبرة سيارات فاخرة بملايين الدولارات في دبي .. شاهد

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الروكفورت