بعد إعلان الفيفا الرسمي .. ننشر أبرز مستبعدي الأهلي من مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .





وضم قائمة الأهلى كلا من :





حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.





وشهدت قائمة الأهلى المشاركة بمونديال الأندية استبعاد عدد من اللاعبين البارزين للظروف المختلفة وعلى رأسهم وليد سليمان حاوى الأحمر بسبب الإصابة بجانب استبعاد الحارس الشاب حمزة علاء الذى سافر مع البعثة إلى قطر بجانب رامي ربيعة المدافع والذى قرر موسيمانى المدير الفنى عدم اصطحابه من السفر مع البعثة من الأساس .



ومن المقرر أن يخوض الأهلى أول مباراة له بمونديال الأندية مساء الخميس المقبل أمام الدحيل القطري فى ربع نهائى البطولة .