محاضرات وندوات وعروض فنية .. ثقافة البحر الأحمر تحتفل بعيدها القومي

بث بيت ثقافة سفاجا بالبحر الأحمر محاضرة بعنوان "مقومات النجاح والتقدم بالمحافظة"، بمناسبة العيد القومى لمحافظة البحر الأحمر، تحدث فيها محمد سعد عن وضع التنمية السياحية وما تبعها من القضاء على العشوائيات في المجال الطبي عن طريق الرعاية الصحية من توفير الأطباء والقوافل الطبية، كما تقوم بتوفير فرص العمل للشباب باقامة مشروعات إنتاجة وخدمية واستثمار الثروات الطبيعية بالمحافظة.
هذا بالإضافة الى أمسية شعرية وقصيدة بعنوان "مدينتي" ، وأخرى بالعامية بعنوان "شاطئ بحرنا"، ومحاضرة أخرى بعنوان "الثورات وحريات الشعوب" قدمها جمال إسماعيل ، والذي تحدث عن العلاقة الوطيدة بين الشعوب والحريات، فالحرية عمل إبداعي لتغير جذري لنظام حياه كامل يتفق مع الأفراد والمؤسسات والقيم الاجتماعية، بجانب أمسية شعرية للشاعر شاذلي عبد العزيز بشير، والذي قدم قصائد بعنوان "مساكم أخضر، غنيوه العبور، ترحال".
كما شاركت فرقة القصير للفنون التلقائية فى احتفالية العيد القومى للمحافظة ، وذلك بحضور محافظ البحر الأحمر، ورئيس مدينة القصير وبعض قيادات المدينة، حيث قدمت الفرقة عروض متنوعة منها "التربلة والرقص بالسيوف والعزف على الطنبورة، عزف على السمسمية للفنان شاذلى الرحلاوى وغناء للفنان محمد الرحلاوى "يا بحر رايح رايح" على مسرح مكتبة مصر العامة بالقصير .
بث قصر ثقافة رأس غارب ورشة فنون تشكيلية عن طريقة رسم البورتريه بالفحم وكيفية تحديد معالم الوجه بشكل أكاديمي وعلمي، حيث تختلف الملامح باختلاف حجم جمجمة الكائنات تقديم نورهان عبدالله عبدالغفار، كما يقام بقصر ثقافة الشلاتين استعدادات بروفات العرض المسرحى "هفتان وريان" بتقنية المسرح الأسود، إخراج وتنفيذ عرائس الفنان شعبان أبو الفضل، مساعد مخرج غادة محمود.