محاضرات وندوات وعروض فنية .. ثقافة البحر الأحمر تحتفل بعيدها القومي

بث بيت ثقافة سفاجا بالبحر الأحمر محاضرة بعنوان "مقومات النجاح والتقدم بالمحافظة"، بمناسبة العيد القومى لمحافظة البحر الأحمر، تحدث فيها محمد سعد عن وضع التنمية السياحية وما تبعها من القضاء على العشوائيات في المجال الطبي عن طريق الرعاية الصحية من توفير الأطباء والقوافل الطبية، كما تقوم بتوفير فرص العمل للشباب باقامة مشروعات إنتاجة وخدمية واستثمار الثروات الطبيعية بالمحافظة.





هذا بالإضافة الى أمسية شعرية وقصيدة بعنوان "مدينتي" ، وأخرى بالعامية بعنوان "شاطئ بحرنا"، ومحاضرة أخرى بعنوان "الثورات وحريات الشعوب" قدمها جمال إسماعيل ، والذي تحدث عن العلاقة الوطيدة بين الشعوب والحريات، فالحرية عمل إبداعي لتغير جذري لنظام حياه كامل يتفق مع الأفراد والمؤسسات والقيم الاجتماعية، بجانب أمسية شعرية للشاعر شاذلي عبد العزيز بشير، والذي قدم قصائد بعنوان "مساكم أخضر، غنيوه العبور، ترحال".





كما شاركت فرقة القصير للفنون التلقائية فى احتفالية العيد القومى للمحافظة ، وذلك بحضور محافظ البحر الأحمر، ورئيس مدينة القصير وبعض قيادات المدينة، حيث قدمت الفرقة عروض متنوعة منها "التربلة والرقص بالسيوف والعزف على الطنبورة، عزف على السمسمية للفنان شاذلى الرحلاوى وغناء للفنان محمد الرحلاوى "يا بحر رايح رايح" على مسرح مكتبة مصر العامة بالقصير .



