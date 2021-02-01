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أخبار العالم

عقوبات ومساءلة.. إدارة بايدن تتوعد كوريا الشمالية وروسيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:07 م
جو بايدن
جو بايدن
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شيماء مصطفى
تستعد الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن، إلى التعامل بسياسة خارجية جديدة مع عدد من الدول، والتي كشفها وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مقابلة تليفزيونية مع شبكة "إن بي سي نيوز".

وقال بلينكن خلال المقابلة، إن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات ضد كوريا الشمالية، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات المحتملة ضد روسيا.

ولم يحدد بلينكن أي إجراءات من المحتمل فرضها ضد موسكو، لكنه قال إن واشنطن تبحث رد فعل على احتجاز المعارض إليكسي نافالني وتصرف موسكو مع المحتجين ضدها. 

وأكد أنه يجب مساءلة الصين على تعاملها مع فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن موقفها مع بداية تفشي الوباء وحتى الآن غير مقبول.

كما قال وزير الخارجية الأمريكي، إن إيران ربما تكون على بعد أسابيع من الحصول على مواد تستخدم في الأسلحة النووية.

وأكد بلينكن، خلال مقابلة له مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن عدم التزام إيران واستمرارها في خرق الاتفاق النووي يقربها أكثر من امتلاك من السلاح النووي.

وأضاف أن واشنطن لن تقبل ربط قضية المعتقلين الأمريكيين في إيران بالاتفاق النووي والمفاوضات، داعيا طهرات إلى الإفراج عن المحتجزين لديها.
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