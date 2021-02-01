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تكنولوجيا

بعد إطلاقه بسعر رخيص مع إمكانات جبارة .. 5 مميزت فى هاتف Redmi Note 9 Pro 5G

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:33 م
5 مميزت فى هاتف Redmi
5 مميزت فى هاتف Redmi Note 9 Pro 5G
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ندى على
فى الوقت الذى تستعد فيه شركة شاومى الصينية لإطلاق هواتفها الرائدة  Redmi Note 10 تحت علامتها الفرعية Redmi ريدمى، بدون شواحن، لازلت هواتفها السابقة Redmi Note 9 تحقق المزيد من الإيرادات بإمكاناتها الممتازة خاصة أنها تباع مع الشواحن على عكس الهواتف القادمة. 

وبحسب موقع Tom's Guide فإن هواتف Redmi Note 9 تتمتع بعدد من المميزات التى قلما تجدها فى أى هواتف أخرى خاصة نسخة Pro بالإضافة إلى سعرها المتوسط والمناسب للغاية، وفيما يلى أفضل 5 مميزات فى هاتف Redmi Note 9 Pro 5G الذى يجمع معظم إمكانات الهواتف الذكية الجبارة فى هاتف واحد . 


1- شاشة كبيرة بجودة عالية ومعدل تحديث عال 

HA+ | سعر ومواصفات عملاق شاومي Redmi Note 9 Pro 5G
 ويأتى هاتف Redmi Note 9 Pro 5G بشاشة قياس 6.67 بدقة عرض Full HD Plus، ومعدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، مع طبقة حماية ضد الخدوش و الكسر من نوع Gorilla Glass 5، كما يمكنك وضع معدل التحديث على 6 أوضاع بداية من 30 حتى 120 هيرتز. 

2- كاميرات فائفة الدقة 

MIUI 12.0.8.0 QJSCNXM] All Redmi Note 9 Pro 5G Updates
وجاء Redmi Note 9 Pro 5G بكاميرا أساسية رباعية بدقة 108 ومع كاميرا بمستشعر بزاوية العريضة 8 ميجا بيكسل و مستشعرات للاتساع والعمق  2 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 16 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي، فلاش قوي من نوع LED.

3- معالج قوى وأداء سريع 

Redmi Note 9 Pro 5G Official Render Surfaces Ahead of November 26 Launch, Circular Rear Camera Module Spotted | Technology News
ومن ناحية الأداء جاء Redmi Note 9 Pro 5G بمعالج قوي من نوع Snapdragon 750G  يدعم تقنية إتصال الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 6 و 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية سعة 128 و 256 جيجابايت، كما جاءت الذاكرة من نوع UFS 2.2 التى توفر أقصي سرعة فى نقل البيانات.

4- بطارية كبيرة مع شحن سريع 

Leaked Xiaomi Redmi Note 9 5G series photos confirm specifications, including a 108 MP camera - NotebookCheck.net News
يحتوي Redmi Note 9 Pro 5G على بطارية كبيرة سعة 4820 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط من خلال منفذ شحن USB-C، أى أنه يستطيع الشحن من 0 حتى 100% فى 58 دقيقة فقط.

5- سعر رخيص رغم الإمكانات الجبارة 

Redmi Note 9 Pro Unboxing and First Impressions
وبلغ سعر هاتف Redmi Note 9 Pro 5G سعر مناسب للغاية حيث جاءت نسخة 128 جيجابايت مقابل 205 يورو أى ما يعادل 3850 جنيه، و 225 يورو لنسحة 256 جيجابايت أى بسعر 4200 جنيه.

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