الداخلية تكشف حقيقة التحرش بإحدى نزيلات سجن القناطر

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله من إدعاءات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعرض إحدى نزيلات سجن النساء بالقناطر لسوء معاملة.





واوضح بيان الوزارة انه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى من مزاعم بشأن تعرض النزيلة سولافه مجدى محفوظ سلام "نزيلة سجن القناطر نساء" لإعتداء بالضرب والتهديد والتحرش بمقر إحتجازها.





وأضاف البيان أنه بالفحص تبين أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وأن المذكورة مودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا رفقة أخريات، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لها أسوة بباقى النزيلات.





وأشار إلى أن هذا الإدعاء يأتى فى سياق دأب الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.



