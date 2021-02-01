جامعة الدول تحتفل بيوم المرأة العربية

تحتفل جامعة الدول العربية، بيوم المرأة العربية في الأول من فبراير من كل عام، تقديرًا وتكريما للإنجازات التي حققتها المرأة العربية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق السلم والأمن، وتثمينًا لدورها الكبير والمشهود في مسيرة التقدم والتنمية لمجتمعنا العربي.













وفي ظل ما تكبدته المرأة في من معاناة بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراته السلبية على كافة فئات المجتمعات وعلى المرأة بصفة خاصة لأنه غالبًا ما يرتبط انتشار الأوبئة بتفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين بشكل أكبر منه الحال في الأوقات الاعتيادية، فإننا نقدر جهود الدول العربية التي بادرت بوضع خطط وطنية ومحليّة واستراتيجيات وسياسات متكاملة للتصدي لانتشار جائحة (كوفيد-19) والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية والنفسية السلبية خاصة على المرأة والفتاة والأطفال والعائلة بصفة عامة، حيث شهد "الاجتماع الاستثنائي للجنة المرأة العربية لبحث آثار كوفيد-19 على النساء والفتيات" عروض رائدة للدول الأعضاء في هذا الشأن.













وأشادت جامعة الدول العربية، بما قدمته المرأة العربية من أدوار استثنائية خلال تلك الأزمة وخاصة وأن النساء تشكل ما يقرب من 70% من الأطقم الطبية والتمريض بناءً على الإحصاءات الدولية الأخيرة التي تلك تواجه الجائحة، إلى جانب المرأة العاملة والمعيلة التي كانت في الصفوف الأمامية لمواجهة ومكافحة فيروس الكورونا (كوفيد-19) وحماية أسرهن، وهو ما رصدته مبادرة "قصتي مع الكورونا" والتي أطلقتها الأمانة العامة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين بهدف إلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه النساء والفتيات في مواجهة وباء كورونا المستجد، ولتوثيق صوت المرأة العربية وتعزيز مشاركتها في صنع القرار في خطط الاستجابة لتبعات فيروس كورونا المستجد،





ويعد يوم المرأة العربية مناسبة سنوية لتجديد الالتزام على متابعة مسيرة النهوض بأوضاع النساء في المنطقة العربية، والإشادة بما حققته المرأة العربية من مكاسب في سبيل تحقيق المساواة، وبهذه المناسبة وانطلاقًا من اهتمام الجامعة العربية بقضايا حقوق وتمكين المرأة، وتقديرًا لدورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تحرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- إدارة المرأة والأسرة والطفولة على عقد اجتماعات لجنة المرأة العربية بداية شهر فبراير من كل عام توافقًا مع الاحتفال بيوم المرأة العربية .









وستعقد لجنة المرأة العربية دورتها الأربعين برئاسة جمهورية جيبوتي يومي 10 و 11 فبراير الجاري على المستوى الوزاري عبر المنصة الرقمية ، كما وسيعقد على هامش أعمال لجنة المرأة العربية في اليوم الأول " الاجتماع الإقليمي العربي التحضيري للجنة المرأة في الأمم المتحدة (د.65) ، على المستوى الحكومي بهدف توحيد رؤى الدول العربية للخروج بموقف عربي حول الموضوع الرئيسي المطروح على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة. حيث يشارك في أعمالها السيدات والسادة الوزراء ورؤساء اللجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.









وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المرأة العربية وعلى مدى مسيرتها تقوم بمتابعة وتنفيذ الخطط والبرامج الموجهة للنهوض بالمرأة العربية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، كما تُعنى اللجنة بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية بما يتوافق وتطبيق المعايير والمواثيق الدولية المصدق عليها من قبل الدول الأعضاء، وتعمل على وضع واستحداث سياسات وخطط وبرامج للنهوض بالمرأة في المنطقة العربية.









وجددت جامعة الدول العربية على تأكيدها على التزامها ببذل الجهود والتعاون مع كافة الدول الأعضاء سعيًا للارتقاء بأوضاع النساء في المنطقة العربية، وعلى المضي قدمًا في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام لضمان حياة كريمة وآمنة للنساء في المنطقة العربية، ينعمن فيها بكامل حقوقهن الإنسانية في وطننا العربي.