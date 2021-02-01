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أخبار العالم

عاطلون يهددون بانتحار جماعي في تونس

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:09 م
عاطلون يهددون بالانتحار
عاطلون يهددون بالانتحار الجماعي في تونس
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قسم الخارجي
هدد عدد من المتعطلين عن العمل في تونس من أصحاب الشهادات العليا بتنفيذ عملية انتحار جماعي.

وأفادت قناة "نسمة" التونسية بأن من يهددون بالانتحار من أصحاب الشهادات العليا وقد تجاوزت أعمارهم الـ45 سنة، مطالبين بوقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين، بساحة القصبة، بالتعجيل في إصدار الأوامر الترتيبية المرتبطة بالقانون المذكور دون إقصاء فئتهم.

وأضافت القناة التونسية التلفزيونية أنه "إذا ما صحت تسريبات بخصوص إقصائهم من الانتداب وفق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات أو أكثر".

وفي سياق متصل، نظم محتجون في العاصمة التونسية، يوم السبت الماضي، مسيرة، للمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة مسيرة احتجاجية نظمها مختلف مكونات المجتمع المدني، للمطالبة بالإفراج جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، رفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط النظام والتنمية والشغل والكرامة الوطنية.
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