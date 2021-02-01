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أخبار البلد

وزيرة التضامن: شراكات مع المجتمع الأهلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:56 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تستهدف تعزيز شراكات فعَّالة بين كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص؛ للمساهمة في تحقيق رسالة الوزارة وأهداف التنمية المستدامة "2030".

وأضافت "القباج"، أثناء إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أن برنامج تنمية الشراكات يتضمن إشهار إجمالي 6,887 جمعية ومؤسسة أهلية وإصدار تصريح عمل إلى 11 منظمة دولية، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2012.

وأشارت إلى أنه جارٍ الإعداد لقاعدة بيانات موحدة لميكنة عمل الجمعيات وتوفيق أوضاعها إليكترونيًا، ولتسجيل بيانات المستفيدين من هذه الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تنوعت التدخلات بين خدمات موجهة للأسر، وخدمات موجهة للمستشفيات والأطقم الطبية وخدمات موجهة للمجتمعات المحلية.

ونوهت بأنه بلغ إجمالي عدد الخدمات التي تم تقديمها 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1,7 مليار جنيه، لعدد مستفيدين 64 مليون فرد، كما تم توقيع عدد 169 بروتوكول تعاون بين الوزارة وجميع الوزارات والجهات والجمعيات الشريكة.

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