ضحايا كورونا في كل مكان .. صور مروعة من داخل مشرحة فرنسية

تم تسريب عدد من الصور المروعة من داخل مشرحة فرنسية، يظهر بها تزايد اعداد الجثث الذين توفوا نيجة صابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط مخاوف من مواجهة البلاد لموجة ثالثة من المرض المعدي.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت الصور كما هائلا من الجثث بالمشرحة، وهي للمصور جويل ساجات، الذي وصل إلى مشرحة مستشفى بوجون في باريس بينما كان المسعفون يعدون جثتين للدفن.
وأظهرت الصور الطاقم الطبي يحلق شعر الجثث وينظفها قبل أن يلبسها، ويضعها في توابيت جاهزة للدفن أو حرق الجثث وسط انتشار الجائحة التي شهدت ارتفاع عدد القتلى في المدينة.
وشهدت فرنسا ارتفاعا متزايدا في أعداد الوفيات بعدوى كورونا منذ انتهاء الإغلاق في 15 ديسمبر الماضي، رغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض الأسبوع الماضي تنفيذ ثالث إغلاق.
وبدلًا من ذلك، تم تشديد القيود على الحدود وسط مخاوف من انتشار سلالة جديدة من العدوى تكون أكثر قوة من الفيروس، وعلى الرغم من اعتراضات الأطباء الذين قالوا إن الإجراءات كانت مجرد تأخير لا مفر منه.
ويبلغ عدد الوفيات بسبب الوباء في فرنسا الآن 76،201 بعد الإبلاغ عن 195 حالة وفاة أخرى يوم الأحد، مع تسجيل 19235 حالة أخرى في نفس اليوم.
وارتفعت حصيلة الوفيات اليومية، وعدد الحالات بشكل شبه مستمر منذ انتهاء الإغلاق الأخير في البلاد في 15 ديسمبر وتم استبداله بنظام يشمل حظر التجول الليلي وإغلاق الأعمال غير الضرورية.
ويشعر القادة الفرنسيون بالقلق من استقبال حالات من النوع الجديد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة والوفيات في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وقالت عالمة الأوبئة كاثرين هيل أن المستشفيات ستغرق ما لم تدخل البلاد في إغلاق كامل ثالث الآن.