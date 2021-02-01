ضحايا كورونا في كل مكان .. صور مروعة من داخل مشرحة فرنسية

تم تسريب عدد من الصور المروعة من داخل مشرحة فرنسية، يظهر بها تزايد اعداد الجثث الذين توفوا نيجة صابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط مخاوف من مواجهة البلاد لموجة ثالثة من المرض المعدي.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت الصور كما هائلا من الجثث بالمشرحة، وهي للمصور جويل ساجات، الذي وصل إلى مشرحة مستشفى بوجون في باريس بينما كان المسعفون يعدون جثتين للدفن.