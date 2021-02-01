الأول من نوعه .. إيران تطلق صاروخا جديدا حاملا للأقمار الصناعية .. فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ جديد قادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء.





وقال المتحدث باسم مؤسسة الفضاء في وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني إن"الصاروخ يعتبر الأول من نوعه الذي يطلق على مرحلتين ويعمل بالوقود الصلب"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.





وأضاف أن هذا الصاروخ قادر على حمل أقمار بوزن 220 كيلوجراما حتى مدار 500 كيلومتر.





وذكر أن الصاروخ الذي أطلق عليه اسم "ذو الجناح" يتمتع بأقوى تقنية المحركات التي تعمل بالوقود الصلب في إيران، ويمكن إطلاقه من منصات متحركة وقادر على إيصال الأقمار الصناعية إلى المدار.



