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رياضة

صفقة بيراميدز الجديدة يشارك في أول تدريب استعدادا لمواجهة فريقه السابق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:01 م
اسامه جلال فى تدريبات
اسامه جلال فى تدريبات بيراميدز
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حسن العمدة
شارك المدافع الشاب أسامة جلال لاعب إنبى السابق لأول مرة في تدريبات فريق نادي بيراميدز والتي جرت صباح اليوم الاثنين على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، بعد إتمام انتقاله بالأمس لصفوف النادي.

وأتم بيراميدز صفقة انتقال أسامة جلال قائد المنتخب الوطني الأولمبي الذي يستعد لخوض غمار أولمبياد طوكيو الصيف المقبل في اليابان، ليصبح لاعبا في صفوف بيراميدز بداية من انتقالات الشتاء.

وشارك أسامة جلال في التدريب الأول للفريق بعد قيده محليا وأفريقيا، وسط حفاوة بالغة من لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والترحيب باللاعب الشاب.

ويستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة انبي يوم الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت في الجولة ١١ من الدوري الممتاز.

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