وزير الزراعة للنواب: مبادرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، استعداد الوزارة للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال اقتراح المشروعات وتقديم الدعم الفني ودراسات الجدوي، لمساعدة الشباب وتوفير فرص عمل لهم.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة دور وزارة الزراعة في دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور وزير الزراعة، و نيفين جامع - وزيرة الصناعة.





وقال الوزير، في كلمته، إن وزارة الزراعة لديها مشروعات كثيرة، وأن أغلب المشروعات تكون في الريف، مثل تجميع الألبان والإنتاج الزراعي والحيواني، والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها، وهناك مشروعات تعلم بعض الصناعات.





وتابع وزير الزراعة: "هناك تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والتعاون موجود ونطلق مبادرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز، بحيث نعلم الناس ونعمل مدارس تدريبية، ونحن نقدم دعم فني لمشروعات تجميع الألبان وهو من المشروعات الواعدة، وكذلك مشروعات صناعات غذائية وتدوير مخلفات والتنمية الريفية، لذلك نحن علي استعداد أن نقدم دعم فني ودراسات جدوي والإشراف علي المشروع، أما تمويل مشروع فليس دور الوزارة".





ولفت السيد القصير، إلي أن الوزارة أجرت حصر لكل مزارع الإنتاج الحيواني علي مستوي الجمهورية.



