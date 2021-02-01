بعد تضررها من سيول العام الماضي.. الجيزة تسلم أهالي قرية الديسمي بالصف منازلهم الجديدة

سلمت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أهالي قرية الديسمي منازلهم بعد إعادة بنائها وترميمها والتي كانت قد تضررت جراء أزمة السيول العام الماضي، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.





وشارك في التسليم أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والسيد رضا متولي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، والعميد على عبد الله رئيس مركز ومدينة الصف، ومدير مكتب القاهرة الكبرى بجمعية مصر الخير.



