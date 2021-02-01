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محافظات

بعد تضررها من سيول العام الماضي.. الجيزة تسلم أهالي قرية الديسمي بالصف منازلهم الجديدة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:35 م
تسليم المنازل
تسليم المنازل
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محمد الصاحى
سلمت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أهالي قرية الديسمي منازلهم بعد إعادة بنائها وترميمها والتي كانت قد تضررت جراء أزمة السيول العام الماضي، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وشارك في التسليم أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والسيد رضا متولي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، والعميد على عبد الله رئيس مركز ومدينة الصف، ومدير مكتب القاهرة الكبرى بجمعية مصر الخير.

وعلى هامش حفل التسليم تفقدت نائب المحافظ بعض المدارس والطرق التي تحتاج إلى تطوير والتي سيتم ادراجها ضمن مشروع تطوير الريف المصري الذي أطلقه رئيس الجمهورية، ويشمل عدد ٤٢ قرية بمركزي الصف وأطفيح، كما التقت ببعض المواطنين للوقوف على احتياجات القرية وذلك بمشاركة منسقي مؤسسة حياة كريمة.
بعد تضررها من سيول العام الماضي.. الجيزة تسلم أهالي قرية الديسمي بالصف منازلهم الجديدة
بعد تضررها من سيول العام الماضي.. الجيزة تسلم أهالي قرية الديسمي بالصف منازلهم الجديدة
بعد تضررها من سيول العام الماضي.. الجيزة تسلم أهالي قرية الديسمي بالصف منازلهم الجديدة
بعد تضررها من سيول العام الماضي.. الجيزة تسلم أهالي قرية الديسمي بالصف منازلهم الجديدة
بعد تضررها من سيول العام الماضي.. الجيزة تسلم أهالي قرية الديسمي بالصف منازلهم الجديدة
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