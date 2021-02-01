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أخبار العالم

يهدد نصف السكان.. السودان يرد على إعلان إثيوبيا مواصلة ملء سد النهضة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:15 م
السودان يحذرر إثيوبيا
السودان يحذرر إثيوبيا من الاستمرار في ملء سد النهضة
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قسم الخارجي
رد وزير الري السوداني البروفيسور ياسر عباس، على تصريحات إثيوبيا بشأن استمرار ملء سد النهضة، مؤكدا تمسك بلاده بدور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي خلال المفاوضات.

وأشار الوزير السوداني، إلى أن استمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة دون اتفاق من شأنه أن يهدد سلامة نصف سكان السودان.

جاء ذلك خلال لقاء عباس برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، السفير روبرت فان دن دوول، ورئيس القسم السياسي بالبعثة دانيال وايس، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقدم وزير الري السوداني توضيحا بشأن سير المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، والمقترحات التي تقدمت بها الخرطوم لدفع المحادثات بإعطاء خبراء الاتحاد الأفريقي دورًا أكبر.

وردا على تصريحات إثيوبيا بشأن المضي قدما في ملء السد دون التوصل لاتفاق، قال عباس إن بلاده متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق يمكن من خلاله تبادل البيانات مع خزان الروصيرص لضمان التشغيل الآمن للخزان، وبالتالي سلامة نصف سكان السودان الذين يقطنون على ضفاف النيل الأزرق.

وأشارت الوكالة إلى تباحث الطرفين خلال اللقاء حول كيفية تحريك ملف المفاوضات للوصول الى حل سلمي مقبول للدول الثلاث.

كان وزير الري الإثيوبي سليشي بقلي، أكد في وقت سابق أن بناء سد النهضة يسير لى النحو المخطط له وبالطريقة المطلوبة.
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