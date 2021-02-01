هادي خشبة: موسيماني ارتكب خطأين في مشاركة بواليا الأولى مع الأهلى

يرى هادي خشبة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، أن المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي بيتسو موسيماني كان عليه التريث وعدم التسرع قبل إشراك والتر بواليا مهاجم الفريق عقب انضمامه مباشرة.





وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "موسيماني أخطأ بمشاركة والتر بواليا مع الأهلي في المباريات عقب انضمامه مباشرة.





وأوضح أن خطأ موسيماني الأول كان خسارة محمد شريف ال ثقة بنفسه ، وثاني خطأ كان وضع ضغط كبير على بواليا منذ المباراة الأولى.



