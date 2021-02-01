ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هادي خشبة: موسيماني ارتكب خطأين في مشاركة بواليا الأولى مع الأهلى

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:27 م
ولتر بواليا
ولتر بواليا
Advertisements
محمد رشاد
يرى هادي خشبة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، أن المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي بيتسو موسيماني كان عليه التريث وعدم التسرع قبل إشراك والتر بواليا مهاجم الفريق عقب انضمامه مباشرة.

وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "موسيماني أخطأ بمشاركة والتر بواليا مع الأهلي في المباريات عقب انضمامه مباشرة.

وأوضح أن خطأ موسيماني الأول كان خسارة محمد شريف الثقة بنفسه، وثاني خطأ كان وضع ضغط كبير على بواليا منذ المباراة الأولى.

وخاض لاعبو النادي الأهلي مرانهم اليوم، الإثنين، في ملعب جامعة قطر استعدادًا لملاقاة الدحيل يوم الخميس المقبل ضمن منافسات كأس العالم للأندية بالدوحة.

ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقد محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران

وجاءت المحاضرة لتحفيظ اللاعبين عدد من الأمور الفنية والواجبات المكلفين بها خلال المران الذي انطلق بعدها مباشرة.

وشهد مران الأهلي الجماعي عودة حسين الشحات للمشاركة من جديد، بعدما شارك في جزء من تدريبات الكرة أمس، الأحد، ليعلن جاهزيته لمواجهة بطل قطر.

وشارك الشحات في المران كاملًا، والذي اشتمل على جزء للتدريبات البدنية وآخر للكرة.

وخاض رباعي حراسة المرمى بالأهلي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشهدت تدريبات الحراس تعليمات فنية خاصة بالوحدات التدريبية التي حصل عليها اللاعبين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مفاجآت القائمة .. تفاصيل مران الأهلي النهائي قبل مواجهة المقاصة

ميتشو يكشف لـ صدى البلد .. ماذا فعل موسيماني قبل التعاقد مع بواليا

مران الأهلي.. تعرف على سبب اجتماع موسيماني مع بواليا وبيكهام

موسيماني يحفز والتر بواليا في جلسة خاصة

مدربه السابق يكشف سر تعثر بواليا منذ انضمامه للاهلي ..فيديو

تعرف على موعد أول محاضرة فنية من موسيماني لـ لاعبي الأهلي بالدوحة

ترشيحاتنا

زيادة المعاشات بنسبة 50% ودعم الحوامل ماديا.. بيان وزيرة التضامن للنواب

بنك مصر يكشف حقيقة إلغاء الشهادة البلاتينية وتقليل الفائدة.. فيديو

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

صفقة بيراميدز الجديدة يشارك في أول تدريب استعدادا لمواجهة فريقه السابق

7 صفقات قوية فى المقاصة بـ فرمان من إيهاب جلال .. تعرف عليها

عبدالله جمعة يكشف سر طلب شيكابالا بالبعد عنه أثناء المباريات

Advertisements

استبعاد 5 نجوم من قائمة الدحيل القطري قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية

بعد الجدل السائد.. الكاف يصدم الزمالك بشأن صفقة الجزيري

7 صفقات قوية فى المقاصة بـ فرمان من إيهاب جلال .. تعرف عليها

وادي دجلة يتعاقد مع موهبة الأهلي في صفقة انتقال حر

أخبار الزمالك | أول ردة فعل من مصطفى محمد بعد انضمامه لـ جالطا سراي.. ومدير التعاقدات يدرس الاستقالة

عبدالله جمعة يكشف سر طلب شيكابالا بالبعد عنه أثناء المباريات

هادي خشبة: موسيماني ارتكب خطأين في مشاركة بواليا الأولى مع الأهلى

قلق في الزمالك.. مدير التسويق يدرس تقديم استقالته بسبب التعاقدات الجديدة

زبير بيه يكشف نقاط القوة والضعف فى الدحيل.. ويؤكد: أفشة نسخة أبوتريكة الجديدة

زبير بيه: الأهلي مضغوط أكثر أمام الدحيل.. طريقة تفكير موسيماني تغيرت مع الفريق

جماهير مولودية الجزائر تخرب مقر النادي قبل مواجهة الزمالك في دوري الأبطال.. فيديو

صفقة بيراميدز الجديدة يشارك في أول تدريب استعدادا لمواجهة فريقه السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مجسم.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها

ظهور نادر.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة.. شاهد

قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور