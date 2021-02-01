هادي خشبة: موسيماني ارتكب خطأين في مشاركة بواليا الأولى مع الأهلى

يرى هادي خشبة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، أن المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي بيتسو موسيماني كان عليه التريث وعدم التسرع قبل إشراك والتر بواليا مهاجم الفريق عقب انضمامه مباشرة.
وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "موسيماني أخطأ بمشاركة والتر بواليا مع الأهلي في المباريات عقب انضمامه مباشرة.
وأوضح أن خطأ موسيماني الأول كان خسارة محمد شريف الثقة بنفسه، وثاني خطأ كان وضع ضغط كبير على بواليا منذ المباراة الأولى.
وخاض لاعبو النادي الأهلي مرانهم اليوم، الإثنين، في ملعب جامعة قطر استعدادًا لملاقاة الدحيل يوم الخميس المقبل ضمن منافسات كأس العالم للأندية بالدوحة.
ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقد محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران
وجاءت المحاضرة لتحفيظ اللاعبين عدد من الأمور الفنية والواجبات المكلفين بها خلال المران الذي انطلق بعدها مباشرة.
وشهد مران الأهلي الجماعي عودة حسين الشحات للمشاركة من جديد، بعدما شارك في جزء من تدريبات الكرة أمس، الأحد، ليعلن جاهزيته لمواجهة بطل قطر.
وشارك الشحات في المران كاملًا، والذي اشتمل على جزء للتدريبات البدنية وآخر للكرة.
وخاض رباعي حراسة المرمى بالأهلي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وشهدت تدريبات الحراس تعليمات فنية خاصة بالوحدات التدريبية التي حصل عليها اللاعبين.