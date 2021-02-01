مدير الحماية المدنية: حريق عقار الدائري كان شديدا بسبب التشوينات الموجودة...فيديو

أكد اللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية سابقا أن بلاغات الإطفاء كانت متأخرة، وتم إبلاغ الحماية المدنية بعد 3 ساعات من الحريق.





أضاف عبد الظاهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن الحريق كان شديدًا بسبب التشوينات الموجودة، والاستخدام الخاطئ للمكان بوجود مصنع أحذية، ومواد معجلة بالحريق بسبب البناء المخالف.





وتابع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية سابق أن اللجنة الهندسية المشكلة من محافظة الجيزة لديها تخوفات من انهيار العقار، لأنه مبني مخالف؛ مشيرا إلى أن الـ 3 أدوار الأولي من العقار خرسانة مما أدى إلى صعوبة إطفاء الحريق حتى الآن.





وأشار عبد الظاهر إلى أن المباني العالية عند الانهيار لا تميل ولكن تنهار بشكل كامل وسريع ولا تشكل خطورة على الطريق الدائري.

االحريقة عبارة عن بؤر بسيطة لبعض المواد الموجودة وتأكل بعضها .