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فن

صحة نجوم الفن.. حقيقة إصابة يحيى الفخراني بفيروس كورونا.. وابنة عادل الفار تكشف تطورات حالته

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:05 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع بجانب بعض النجوم الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 


نفت الفنانة أنوشكا إصابة الفنان يحيى الفخراني بفيروس كورونا، منوهة بأن حياة أي الفنان يصدر كل يوم عنها العديد من الشائعات، مشيرةً إلى أن الفنانة رنا الرئيس أصيبت بالفيروس وأعلنت إصابتها.

وأضافت الفنانة أنوشكا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الدكتور يحيى الفخراني مازال يعمل في تصوير المسلسل، ولم يصب بأذى، متابعة "عندما أعمل مع الفنان يحيى الفخراني أظل أشاهده وأنسى دوري في التمثيل بسبب حبي له".

وأوضحت انوشكا ، أن معنويات جميع القائمين على تصوير المسلسل عالية، لافتة إلى أننا جميعا نقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا.


كشفت ايمان ابنة الفنان عادل الفار عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد تعرضه لغيبوبة داخل أحد المستشفيات، والتى تسببت أيضا فى دخوله العناية المركزة. 

وقالت إيمان فى تصريح خاص لـ "صدى البلد": إن والدى يستجيب بشكل كبير للعلاج وتتحسن حالته الصحية كثيرا، حيث بدأ يستعيد جزءا كبيرا من الوعى ويدرك لمن حوله. 

وأضافت إيمان: أن والدها مازال حتى الآن فى العناية المركزة، رغم أن حالته الصحية تتحسن، وأوضح الأطباء أن فى حالة تقدم حالته الصحية يتم نقله إلى غرفة عادية. 


تعرضت منى شقيقة الفنان الراحل أحمد زكى للاصابة بفيروس كورونا.

وقالت منى فى تصريح لـ "صدى البلد" إنها تعرضت للإصابة بفيروس كورونا وملتزمة حاليا بالعزل المنزلى وتشعر حاليا باستقرار حالتها الصحية والأمور تسير على ما يرام وتتعافى من الفيروس بشكل تدريجي. 

يذكر أن منى هى إحدى شقيقات الفنان الراحل أحمد زكى والتى كانت قريبة منه. 
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