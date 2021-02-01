ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الفنانة أنوشكا تكشف حقيقة إصابة يحيى الفخراني بـ كورونا ..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:38 م
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
Advertisements
إبراهيم القادري
نفت الفنانة أنوشكا إصابة الفنان يحيى الفخراني بفيروس كورونا، منوهة بأن حياة أي الفنان يصدر كل يوم عنها العديد من الشائعات، مشيرةً إلى أن الفنانة رنا الرئيس أصيبت بالفيروس وأعلنت إصابتها.

وأضافت الفنانة أنوشكا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الدكتور يحيى الفخراني مازال يعمل في تصوير المسلسل، ولم يصب بأذى، متابعة "عندما أعمل مع الفنان يحيى الفخراني أظل أشاهده وأنسى دوري في التمثيل بسبب حبي له".

وأوضحت انوشكا ، أن معنويات جميع القائمين على تصوير المسلسل عالية، لافتة إلى أننا جميعا نقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قالوا لـ كاميرا صدى البلد.. علا رامي: أصبت بكورونا.. وملك وليلي أحمد زاهر: "أنصاف مجانين" غريب ويخض | شاهد

وفاء عامر تكشف كواليس فيلمها الجديد "خان تيولا".. وحكايات تروى لأول مرة

لسه بدري.. وفاء عامر: جميع مسلسلاتي كانت صعبة جدا .. لا أستسهل شيئا في عملي .. فيديو

وفاء عامر تعترف بخبر عن الإصابة بـ كورونا.. فيديو

يحيى الفخرانى يدخل القصر فى مدينة الإنتاج الإعلامى بسبب نجيب زاهى ذركش

تعرف على حفيد يحيى الفخراني في مسلسل نجيب زاهي زركش

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك | أول ردة فعل من مصطفى محمد بعد انضمامه لـ جالطا سراي.. ومدير التعاقدات يدرس الاستقالة

بفستان جريء .. زينة تثير الجدل بإعلان تخرجها في كلية الحقوق

الجيزة تتأهب لكارثة عقار فيصل.. استمرار تصاعد النار وتصدع بالمبنى "صور"

بعد ارتفاع الإصابات.. توجه عاجل من السعودية بشأن مخالفي إجراءات كورونا

الأمن فتح الدائري .. آخر المستجدات فى أزمة عقار فيصل المحترق

وزيرة التضامن تكشف حقيقة قطع معاش المرأة المطلقة.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟

ملابس جريئة.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها