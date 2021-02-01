الفنانة أنوشكا تكشف حقيقة إصابة يحيى الفخراني بـ كورونا ..فيديو

نفت الفنانة أنوشكا إصابة الفنان يحيى الفخراني بفيروس كورونا، منوهة بأن حياة أي الفنان يصدر كل يوم عنها العديد من الشائعات ، مشيرةً إلى أن الفنانة رنا الرئيس أصيبت بالفيروس وأعلنت إصابتها. يحيى





وأضافت الفنانة أنوشكا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الدكتور يحيى الفخراني مازال يعمل في تصوير المسلسل، ولم يصب بأذى، متابعة "عندما أعمل مع الفنان يحيى الفخراني أظل أشاهده وأنسى دوري في التمثيل بسبب حبي له" .





انوشكا ، أن معنويات جميع القائمين على تصوير المسلسل عالية، لافتة إلى أننا جميعا نقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا. وأوضحتعلىأننابتطبيقالإجراءات