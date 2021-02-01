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فن

يستعيد وعيه .. ابنة عادل الفار تكشف لـ "صدى البلد" تطورات حالته الصحية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:25 م
عادل الفار
عادل الفار
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أحمد إبراهيم
كشفت ايمان ابنة الفنان عادل الفار عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد تعرضه لغيبوبة داخل أحد المستشفيات، والتى تسببت أيضا فى دخوله العناية المركزة. 

وقالت إيمان فى تصريح خاص لـ "صدى البلد": إن والدى يستجيب بشكل كبير للعلاج وتتحسن حالته الصحية كثيرا، حيث بدأ يستعيد جزءا كبيرا من الوعى ويدرك لمن حوله. 

وأضافت إيمان: أن والدها مازال حتى الآن فى العناية المركزة، رغم أن حالته الصحية تتحسن، وأوضح الأطباء أن فى حالة تقدم حالته الصحية يتم نقله إلى غرفة عادية. 

وكانت كشفت مصادر مقربة من الفنان عادل الفار عن بعض تفاصيل الأزمة الصحية التى تعرض لها، والتى كانت سببا فى انتقاله الى المستشفى واحتجازه فى العناية المركزة. 

وقالت المصادر لـ "صدى البلد": إن الفنان عادل الفار تعرض الى غيبوبة بسبب أزمة فى الكبد، وهو الأمر الذى تطلب نقله الى المستشفى وتم احتجازه فى العناية المركزة. 

وكان حل الفنان عادل الفار ضيفًا على برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد.

قال عادل الفار أثناء اللقاء: "الأول كان الكل بيسأل عليا لكن دلوقتي محدش بيسأل عليا .. حسيت إن الوسط ده غدار .. لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة، وبقولهم لازم يبقى فيه ود وحب وتواصل ونسأل على بعض ولو حد عنده مشكلة نحلهاله".

يذكر أن بداية التحاق عادل الفار بالمجال الفني جاءت بالصدفة عن طريق صديق له دعاه لحضور حفل زفاف، وطلب منه عرض مونولوج خاص به أمام الحاضرين، وكان في ذلك الوقت ما زال في مرحلة الثانوية العامة.   
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