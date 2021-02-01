الصحة تزف بشرى للمواطنين حول لقاحات كورونا.. وتكشف موعد تطعيم كبار السن.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام، إنه سيتم البدء في تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.





وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت من أولى الدول الأفريقية حصولا على لقاح فيروس كورونا، موضحا أن وزارة الصحة ستفتح الموقع الإلكتروني للمواطنين لبدء التسجيل، وسيتم إعطاء اللقاح طبقا لترتيب الأولويات.





وأشار إلى أن وزارة الصحة بدأت في تطعيم الأطقم الطبية، لأنهم خط الدفاع الأول لفيروس كورونا، مؤكدا أن جميع المستشفيات علي مستوي الجمهورية حصلوا على حصتهم من اللقاح.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن وزارة الصحة مستمرة في إعطاء اللقاح للأطقم الطبية العاملين في مستشفيات العزل.





وتابع أن هناك جدولا زمنيا يتم تحديثه بشكل يومي، مؤكدا أننا سنشهد انفراجة لدفعات عديدة من اللقاحات متنوعة المصادر، بداية منتصف فبراير حتى شهر يونيو القادم، معقبا "سوف يكون لدينا كميات كبيرة من اللقاحات".



