فرحة عارمة لأهالي برج العرب القديمة عقب إطلاق إشارة بدء مبادرة حياة كريمة

أعرب أهالي قري برج العرب من الرجال والسيدات والأطفال عن بالغ فرحتهم وسعادتهم عقب إطلاق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إشارة بدء تنفيذ تطوير ٥٧ قرية أم و تابع و نجع بتكلفة ٣ مليارات جنيه، وذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى.





ووجه أهالى قري برج العرب الشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسى ، على تدشين المبادرة الرئاسية"حياة كريمة". مؤكدين أن المبادرة من أهم المشروعات العظيمة التي تم تنفيذها لخدمتهم، والتي تؤكد مدى اهتمام السيد بهم وحرصه على توفير حياة كريمة لهم.





وأشادوا بهذه المبادرة الرئاسية والتي سوف تغير حياتهم للأفضل، من خلال تطوير ١٥ خدمة بالقرى وعلى رأسها "البنية التحتية من مرافق وخدمات وكذلك تطوير قطاعات الصحة والتعليم وغيرها، والاهتمام بتوفير حياة كريمة لجميع الأسر الأكثر احتياجا.





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هذا وعقب إطلاق إشارة بدء التطوير؛ تفقد محافظ الإسكندرية اصطفاف المعدات المقرر استخدامها في التطوير، وأوضح أنه هناك تنسيق كامل بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للمتابعة تنفيذ كافة أعمال التطوير أول بأول والتي من المقرر الانتهاء منها خلال عام وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس.





ووجه المحافظ الشكر إلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية لتعاونهم المثمر والدائم مع المحافظة لاتمام العديد من المشروعات التى تخدم أهالي الإسكندرية.



