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طوكيو طلبت نقل التجربة.. الصحة: مصر أول دولة تعتمد خطة وقائية متكاملة فى حدث رياضي عالمي.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:29 م
بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد
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محمدالقاضي
قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام، إن مصر أول دولة تعتمد خطة وقائية متكاملة لحدث رياضي عالمي يشارك به 32 دولة وهو مونديال اليد.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك تخوف من تنظيم البطولة في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام، إلي أن مصر استطاعت تقديم خدمة وقائية وطبية لأكثر من 4 آلاف فرد من المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام، أن وزارة الصحة استطاعت إجراء 30 ألف تحليل "pcr"، لفيروس كورونا خلال بطولة العالم لكرة اليد في مصر، معقبا: «تلقينا طلبا من القائمين علي الألعاب الأولمبية في طوكيو للحصول علي تجرية مصر في بطولة كأس العالم لكرة اليد».

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