ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من سيف الدين الجزيري بعد الانضمام لـ الزمالك

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:43 م
سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
Advertisements
حسن العمدة
أكد سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك الجديد، أن الأبيض من أكبر الفرق في أفريقيا.

وقال "الجزيري"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، "الزمالك من أكبر الفرق في إفريقيا وهدفي التتويج بدوري الأبطال معهم".

وأكد "كنت أتمنى التواجد في دوري أبطال إفريقيا لكني تحدثت مع مسؤولي الفريق ووعودني بوجود حل للدخول في القائمة الإفريقية".

وتابع "مصطفى محمد لاعب جيد وسيكون على قدر المسئولية في جالاتا سراي".

وأتم "احترم قرارات باتشيكو بعدم دخولي في قائمة مباراة المحلة، لكني مستعد للمشاركة في أي وقت".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سمير كمونة: موسيماني مكسب كبير للأهلي.. فيديو

ياسر إبراهيم: الشحات لم يحالفه التوفيق.. وتعرضت لنقد لاذع من البدري.. فيديو

بعد تهنئة النادى الأهلى بلقب دورى الأبطال.. ميدو: هنكسب أفريقيا اللي جاي

مصطفى شوبير: لا ألتفت للنقد.. وإكرامي أول من هنأني بالتتويج الأفريقي

هاني حتحوت: الزمالك يدرس إقالة باتشيكو عقب الخروج من كأس مصر.. فيديو

سيف الدين الجزيري: أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام للزمالك

ترشيحاتنا

كأس العالم.. أحمد موسى: الخمر والشذوذ مسموح به على أرض قطر

ليفربول يتعاقد رسميا مع بين دافيز لتدعيم خط الدفاع وتعويض غياب فان دايك

الأسانسير كلمة السر.. محامي مالك عقار فيصل يكشف سبب الحريق.. فيديو

الصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزر

قرار عاجل من الشهر العقارى بخصوص إلغاء توكيلات البيع للنفس والغير من طرف واحد

بعد الجدل السائد.. الكاف يصدم الزمالك بشأن صفقة الجزيري

Advertisements

بعد الجدل السائد.. الكاف يصدم الزمالك بشأن صفقة الجزيري

وادي دجلة يتعاقد مع موهبة الأهلي في صفقة انتقال حر

هادي خشبة: بيراميدز أخطأ بالتعاقد مع رمضان صبحي.. واللوم يقع على من نصح اللاعب

عبدالله جمعة يكشف سر طلب شيكابالا بالبعد عنه أثناء المباريات

أخبار الزمالك | أول ردة فعل من مصطفى محمد بعد انضمامه لـ جالطا سراي.. ومدير التعاقدات يدرس الاستقالة

زبير بيه يكشف نقاط القوة والضعف فى الدحيل.. ويؤكد: أفشة نسخة أبوتريكة الجديدة

ليفربول يتعاقد رسميا مع بين دافيز لتدعيم خط الدفاع وتعويض غياب فان دايك

جماهير مولودية الجزائر تخرب مقر النادي قبل مواجهة الزمالك في دوري الأبطال.. فيديو

هادي خشبة: موسيماني ارتكب خطأين في مشاركة بواليا الأولى مع الأهلى

زبير بيه: الأهلي مضغوط أكثر أمام الدحيل.. طريقة تفكير موسيماني تغيرت مع الفريق

صفقة بيراميدز الجديدة يشارك في أول تدريب استعدادا لمواجهة فريقه السابق

مهاجم مانشستر يونايتد يقترب من الشباب السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟