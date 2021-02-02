محمد حسن: تحمست للانضمام إلى الإسماعيلي وفخور بما قدمته مع الزمالك

قال محمد حسن لاعب سيراميكا كليوباترا المعار إلى الإسماعيلي، إن الجميع لديه رغبة في عبور الدراويش للمحنة الأخيرة.





وأضاف حسن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن إدارة سيراميكا كليوباترا محترفة بشكل كبير، ورغم أنه لم يشارك لضيق الوقت؛ إلا أنه استفاد الكثير، ويسعى العودة للفريق في فورمة افضل، مؤكدا أن سيراميكا كليوباترا سيحقق مركزا متقدما في الدوري هذا الموسم.



