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أخبار العالم

أخبار العالم.. بايدن يهدد بعقوبات على ميانمار.. والصحة العالمية تعلن نبأ سارا بشأن كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:17 ص
بايدن يهدد بإعادة
بايدن يهدد بإعادة العقوبات الأمريكية على ميانمار
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قسم الخارجي
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