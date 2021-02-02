أخبار العالم.. بايدن يهدد بعقوبات على ميانمار.. والصحة العالمية تعلن نبأ سارا بشأن كورونا

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:أخبار مشجعة.. الصحة العالمية تعلن نبأً سارًا بشأن إصابات كورونا عالميادبي تغلق الحانات والنوادي بعد الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بكورونايهدد نصف السكان.. السودان يرد على إعلان إثيوبيا مواصلة ملء سد النهضةالصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزربعد الانقلاب.. بايدن يهدد بمراجعة العقوبات على ميانمارأردوغان يعلن التحرك لإعداد دستور جديد لتركياجرحى بهجوم طعن في بلجيكا.. والشرطة تقتل المنفذبايدن: أمريكا تمر بأزمة اقتصادية وصحيةالحكومة اللبنانية ترفع سعر الخبز وسط مخاوف من انفجار اجتماعي