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توك شو

فندوا الأسباب.. مناظرة على الهواء بين مؤيد لقانون الاستضافة ورافضة له.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:03 ص
قانون الإستضافة
قانون الإستضافة
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محمود محسن
أعلنت معالي محروس منسق حملة "لا لقانون الاستضافة" رفضها للقانون، لعدة أسباب واضحة وهي عدم صرف بعض الآباء على الأبناء، والبعض قد يكون انفصل عن زوجته وهي حامل ولم ير ابنه أو ابنته حتى سن 10 سنوات، فكيف لتلك الفئات أن يكون لها حق الاستضافة .

وأضافت محروس خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن  أبنائها تعرضوا للاختطاف من قبل طليقها لفترة حتى استطاعت استعادتهم مجددا .

فيما أكد أحمد عز منسق حملة " كلنا نقدر " وأحد الداعمين لقانون الاستضافة أنه منفصل عن زوجته ولديه إبن واحد ومع ذلك لم يره على مدار ثلاثة   أعوام إلا  ثلاث أو أربعة مرات .

وأوضح عز: رغم حصولي على حكم قضائي بإسقاط الحضانة  عن ام ابني؛ لم ينفذ الحكم  حتى الآن؛  لان الام  الحاضنة  تقوم بتغيير محل سكنها  .
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