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رياضة

الزمالك: المركز الثاني بالنسبة لنا أخير.. وهذا موقفنا من تجديد ساسي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:40 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك أن ناديه يسعى بكل تأكيد لحصد لقب الدوري الممتاز هذا الموسم وليس المركز الثاني لأنه  بالنسبة للأبيض كأنه الأخير.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك في تصريحات هاتفية لفضائية" اون تايم سبورتس" : فرجاني ساسي ملتزم بعقده مع الزمالك، ونسعى لحسم ملف التجديد، ومستمر مع النادي.

وكشف عضو اللجنة التنفيذية للزمالك تفاصيل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، قائلا: بروتوكول التعاون ينص على بناء فرع للنادي والاستاد لخدمة جماهير وأعضاء النادي، وتم الاتفاق مع الإنتاج الحربي لبناء فرع النادي بأكتوبر.
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