الزمالك: المركز الثاني بالنسبة لنا أخير.. وهذا موقفنا من تجديد ساسي

قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك أن ناديه يسعى بكل تأكيد لحصد لقب الدوري الممتاز هذا الموسم وليس المركز الثاني لأنه بالنسبة للأبيض كأنه الأخير.





وأضاف عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك في تصريحات هاتفية لفضائية" اون تايم سبورتس" : فرجاني ساسي ملتزم بعقده مع الزمالك، ونسعى لحسم ملف التجديد، ومستمر مع النادي.



