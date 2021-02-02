قمة كأس إيطاليا.. إنتر ميلان يواجه يوفنتوس في نصف النهائي

يستضيف فريق انتر ميلان منافسه يوفنتوس، اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.





ويسعى فريق انتر ميلان بقيادة انتونيو كونتي لتحقيق لقب البطولة بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا في محاولة لمصالحة الجماهير .





علي الجانب الاخر يحاول بيرلو مدرب يوفنتوس تحقيق اللقب للحصول علي دعم الجماهير املا في تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة والثأئر من انتر ميلان بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقها في الشهر الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري





وكان فريق انتر ميلان وصل لنصف النهائي بعد إقصاء جاره ميلان في ربع نهائي البطولة بفوز دراماتيكي في الدقيقة الأخيرة .





وصعد يوفنتوس لنصف النهائي بعد إقصاء سبال برباعية نظيفة .