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برلمان

عبد الوهاب عبد الرازق يلتقي رئيس هيئة قناة السويس.. اليوم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:43 ص
المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
يلتقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كما يستقبل بعده سفير كوريا الجنوبية.

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد استقبل الاحد الماضي سفير اوكرانيابالقاهرة ايفهين ميكتينكو، الذي قام بتقديم التهنئة المستشار (عبدالرازق) على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ ، معبرا عن أمله في أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين مزيداَ من التطور والتعاون في المرحلة القادمة ، مؤكدا حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية.

ونقل السفير الاوكراني رسالة خطية من رئيس البرلمان الاوكراني للمستشار عبدالرازق تتضمن تهنئته بالمنصب ودعوته لزيارة رسمية للبرلمان الاوكراني.

كما أعرب السفير الاوكراني عن رغبته في انشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الاوكراني.. وهو مارحب به المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مثمنًا زيارة السفير الاوكراني وموكدًا انها تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين متمنيا ان تشهد تلك  العلاقة مزيداَ من الترابط والزخم.

واكد رئيس الشيوخ ترحيبه بدعوة رئيس البرلمان الاوكراني لزيارة البرلمان الاوكراني في أقرب وقت

وفي نهاية اللقاء قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق درع مجلس الشيوخ لضيفه والذي قام بدوره باهدائه هدايا تذكارية تقديرًا له.

حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ والسفير  عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية
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