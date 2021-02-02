اليابان تعلن اعتزامها تمديد حالة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا"

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء اعتزامها تمديد حالة الطوارئ المفروضة بهدف محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة طوكيو وعدة مقاطعات أخرى.





وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات الجديدة يقل، معربا عن اعتقاده بفعالية الإجراءات التي استهدفت ما يتعلق بالمطاعم وما يشابهها.





وأوضحت الشبكة أن حالة الطوارئ الحالية التي تغطي طوكيو وعدة مقاطعات أخرى تنتهي في 7 فبراير الجاري وستمدد حتى 7 مارس المقبل، فيما سترفع فقط في مقاطعة "توتشيجي" شمالي العاصمة طوكيو.





ومن المقرر أن يعقد سوجا مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق لشرح أسباب تمديد حالة الطوارئ بشكل واف، وستطالب الحكومة - وفق التمديد - المطاعم والحانات بتقليل ساعات العمل، والسكان بالامتناع عن الخروج غير الضروري.





ويقول مسؤولو الحكومة إنه قد ترفع حالة الطوارئ مبكرا بأي منطقة إذا شهدت تحسنا في الأوضاع.







