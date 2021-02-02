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فن

شاهد.. غادة عادل تحتفل بعيد ميلاد ابنتها عبر إنستجرام

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:01 ص
غادة عادل و ابنتها
غادة عادل و ابنتها
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ندى فكري
احتفلت الفنانة غادة عادل بعيد ميلاد ابنتها مريم بنشر مجموعة صور لهما عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت غاده عادل على الصور، قائلة: "كل سنة وانتي طيبة مريم، بحبك".

وكانت النجمة غادة عادل قد بدأت مؤخرا بتصوير مشاهدها في فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين.

"المحكمة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويشارك في بطولته غادة عادل، محمود عبد المغنى، صابرين، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، أحمد داش، مايان السيد وسليمان عيد.

من ناحية أخرى، تواصل غادة تصوير فيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته خالد النبوي، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، ماجد المصرى، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.
شاهد.. غادة عادل تحتفل بعيد ميلاد ابنتها عبر إنستجرام
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