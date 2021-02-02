تجمدت حتى الموت.. نهاية مأساوية لمريضة زهايمر بعد مغادرة بيتها خلال عاصفة ثلجية

في واقعة مؤسفة، أودت العاصفة الثلجية العاتية التي اجتاحت شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية بحياة امرأة مسنة من ولاية "بنسلفانيا"، وذلك عقب مغادرتها محل إقامتها خلال العاصفة "أورلينا".





وتناولت تقارير وسائل إعلام تفاصيل هذه الواقعة، موضحة أن المسنة "باتريشيا بيكر" ذات الـ67 عامًا، والتي تعاني من مرض الزهايمر، تجمدت حتى الموت صباح أمس، الاثنين.









وأضافت التقارير أنه كان قد تم الإبلاغ عن اختفاء "بيكر" في الساعات الأولى من صباح أمس، وأطلقت شرطة مدينة "ألينتاون" بالولاية الأمريكية عملية بحث مكثفة عنها، وعُثِر عليها بعد بضع ساعات حيث كانت ملقاة وسط الثلوج على مسافة بضع بنايات من محل إقامتها.





وأُعلنت وفاتها جراء انخفاض درجة حرارة الجسم في أعقاب ذلك، وأفاد مكتب الطبيب الشرعي بمقاطعة "ليهاي" في ولاية "بنسلفانيا" بأنه من الواضح عدم وجود شبهة جنائية بشأن حالة وفاة السيدة المسنة، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





اقرأ أيضًا: امرأة تفقد حاسة الشم لمدة عام بعد إصابتها بفيروس كورونا



