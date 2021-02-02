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تعليم

التعليم العالي يداهم كيانات وهمية بالجيزة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:14 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

أشار التـقـرير إلى قــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة عدة كيانات وهمية بالجيزة ومنها: أكاديمية (Romouz)  الكائن مقرها شقة رقم (2) بالدور التاسع بالعقار رقم 128 شارع السودان ببرج البنك الأهلى الكويتى بمحافظة الجيزة، وعلى الفور أصدر الوزير قرارًا بغلق هذه المنشأة؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون ترخيص.

كما قام الوزير بمخاطبة محافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بباقى الكيانات الوهمية.

كما وجه الدكتور عبد الغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الإجتماعي الرسمية للوزارة.
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