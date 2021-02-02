التعليم العالي يداهم كيانات وهمية بالجيزة

تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





أشار التـقـرير إلى قــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة عدة كيانات وهمية بالجيزة ومنها: أكاديمية (Romouz) الكائن مقرها شقة رقم (2) بالدور التاسع بالعقار رقم 128 شارع السودان ببرج البنك الأهلى الكويتى بمحافظة الجيزة، وعلى الفور أصدر الوزير قرارًا بغلق هذه المنشأة؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون ترخيص.





كما قام الوزير بمخاطبة محافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بباقى الكيانات الوهمية.



