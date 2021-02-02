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اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء 2-2-2021

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:50 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021.

وتراوح سعر أسماك البوري نمرة "1" من 45– 51 جنيها للكيلو، والبوري نمرة "2" سجل 33– 41 جنيها للكيلو، والمكرونة الخليجي 29-35 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي 60-75 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20-30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني  55 -65 جنيها للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيها للكيلو. 

ووفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور، سجل البلطي المزارع "1" 20-22 جنيها للكيلو، فيما سجل البلطي المزارع "2" 17-18جنيها للكيلو، والبلطي الأسوانى17- 37 جنيها للكيلو، والبلطي الفيليه 30 – 110 جنيهات.

وسجل البربون "1" 42-48 جنيها للكيلو، والبربون "2" 32- 38 جنيها للكيلو، والقشر بياض والبياض الأملس "1" 90 -120 جنيه للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 30- 40 جنيها للكيلو، وسعر القرميط - شيلان 10-20 جنيها للكيلو.

وسجل سعر المرجان "1"28-32 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 -27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو.

وجاءت أسعار الجمبري الجامبو 400 -460 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 350 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 280 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 170 جنيها للكيلو، والسبيط والكاليماري والسابيا 110 -170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30- 120 جنيها للكيلو.
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