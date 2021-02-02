يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره غزل المحلة، الثلاثاء، على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، من مسابقة الدوري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة والقناة الناقلة:





وتقام مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق بلال علام.





الزمالك ضد غزل المحلة:





َويسعي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام غزل المحلة، لتوسيع فارق النقاط مؤقتا مع الأهلي الذي يتواجد حاليا في قطر، لخوض مونديال الأندية.





ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كل من حمزة المثلوثي ومحمود شيكابالا للإصابة ومحمد أشرف روقا ومحمد عبد الشافي وأيمن حفني لعدم الجاهزية ومحمود عبد العزيز ومروان حمدي وسيف الجزيري.





وتضم قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة كلا من:



