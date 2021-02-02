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رياضة

الدوري الممتاز.. موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة والقناة الناقلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:10 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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محمد السعيد
يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره غزل المحلة، الثلاثاء، على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق بلال علام.

الزمالك ضد غزل المحلة:

َويسعي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام غزل المحلة، لتوسيع فارق النقاط مؤقتا مع الأهلي الذي يتواجد حاليا في قطر، لخوض مونديال الأندية.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كل من حمزة المثلوثي ومحمود شيكابالا للإصابة ومحمد أشرف روقا ومحمد عبد الشافي وأيمن حفني لعدم الجاهزية ومحمود عبد العزيز ومروان حمدي وسيف الجزيري.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالسلام – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حسام عبدالمجيد – أحمد عيد – ياسين مرعي


خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أسامة فيصل – سيف جعفر

في المقابل يتسلح غزل المحلة بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، والابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة:

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الـ 15 بـ 8 نقاط.


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