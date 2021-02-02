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أخبار العالم

"يلاّ نبدأ صفحة جديدة".. طلب مهم لمسئول صيني كبير من بايدن

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:19 ص
بايدن
بايدن
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محمد علي
بعد التوتر السياسي الذي حدث في الأيام الأولى لتولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مهام منصبه مع الصين، التي قامت بإثارة الأجواء من خلال طلعاتها الجوية بالقرب من تايوان، خففت الصين من حدة لهجتها، داعية أمريكا لفتح صفحة جديدة، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.


ودعا كبير الدبلوماسيين الصينيين "يانج جيه تشي" بلاده والولايات المتحدة إلى إعادة وضع علاقتهما على الطريق الصحيح، مشيرًا بذلك إلى ضرورة إلغاء إرث ترامب الذي تخلله تصعيد كبير وسحب لدبلوماسيين لكلا البلدين علاوة على رسوم جمركية بعشرات المليارات على البضائع الصينية المستوردة إلى السوق الأمريكي.


وجاءت دعوة "يانج" خلال منتدى عقد عبر الإنترنت نظمته اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية صباح اليوم الثلاثاء.


ويانغ هو أكبر مسئول صيني يتحدث عن علاقات الصين مع الولايات المتحدة منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.


وما دفع المسئول الصيني إلى إطلاق الدعوات الحاثة على التقريب بين البلدين، هو ما سبق وأعلنته الولايات المتحدة من عملها على مراجعة سياسات إدارة ترامب، وقول إدارة بايدن إنها ستتعامل مع الصين بهدوء وصبر.


كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق، إن من مصلحة بلاده التعاون مع الصين في ملفات مثل مكافحة التغير المناخي.


وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي صرحت في وقت سابق، بأن إدارة بايدن تعتزم التعامل مع بكين "بمنهج الصبر".


وشهدت العلاقات بين واشنطن وبكين توترات في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن العديد من القضايا، بما فيها الاقتصاد والملكية الفكرية وحقوق الإنسان والوضع في هونج كونج وتعامل الصين مع الأيجور المسلمين في إقليم شينجيانج وغيرها من الملفات.
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