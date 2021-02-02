ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اعترضوا على قرار لـ أردوغان.. الشرطة التركية تلقي القبض على 159 شخصا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:22 ص
الشرطة التركية تلقي
الشرطة التركية تلقي القبض على 159 شخصا
Advertisements
قسم الخارجي
ألقت الشرطة التركية القبض على 159 شخصا لمجرد اعتراضهم على قرار أصدره الرئيس رجب طيب اردوغان بتعيين أحد المقربين له في أكبر الجامعات التركية. 

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلن مكتب حاكم إسطنبول أن الشرطة التركية اعتقلت أمس الإثنين 159 شخصا إثر احتجاجات في إسطنبول على تعيين أردوغان عميدا جديدا في إحدى أكبر الجامعات في البلاد.

وبدأ الطلاب في جامعة بوجازيتشي في إسطنبول احتجاجاتهم منذ ما يقرب من شهر، قائلين إن تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة أمر غير ديمقراطي، كما احتج المعلمون في الجامعة أيضا على تعيين بولو.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة، أمس الاثنين، وهم يرددون شعارات مثل «فلتخرج الشرطة» و «الجامعات لنا».

وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان إن 159 شخصا اعتقلوا لاحقا "لعدم إنهاء المظاهرات أمام جامعة بوغازيتشي رغم التحذيرات"، مضيفا أنه تم فتح تحقيق.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الشرطة التركية تفض مظاهرات طلابية بقوة الرصاص الحي

بالغاز والعصيّ.. الشرطة التركية تعتدي على الطلاب في أسطنبول.. فيديو

تعرف على سبب اعتقال 36 شخصاً في احتجاجات طلابية بتركيا

اعتقال 4 مثليين في تركيا بسبب الإساءة للكعبة المشرفة

صحف الكويت اليوم..السيسي: العمل العربي الجماعي ضروري لاستقرار المنطقة.. واشنطن: أسابيع تفصل إيران عن امتلاك مواد قنبلة نووية.. استنفار عالمي لانقلاب ميانمار.. وبشرى من الصحة العالمية حول إصابات كورونا

ترشيحاتنا

طفلة تصارع الموت بعد إصابتها بلدغة ثعبان سام مرتين أثناء نومها.. تفاصيل

ماذا يفعل من تنزل منه قطرات بول بعد الاستنجاء.. الأزهر يوضح

في عيد ميلادها.. سبب رفض شاكيرا الزواج من جيرارد بيكيه

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم

عودة للوراء.. دولة عربية تعيد إغلاق مطاراتها من جديد بسبب كورونا

حدث ليلا.. تحرك مصري جديد مع الكونجرس الأمريكي حول سد النهضة.. وإسرائيل تدرس إعلان الحرب على إيران

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغلبت على السرطان 3 مرات.. مصير مأساوي لمراهقة بعد إصابتها بـ كورونا

لن تتوقع.. سر وضع الماء عند طهي البيض المخفوق

حجم مبيعات السيارات الأوروبية في 2020 وأكثرها مبيعا.. صور