اعترضوا على قرار لـ أردوغان.. الشرطة التركية تلقي القبض على 159 شخصا

ألقت الشرطة التركية القبض على 159 شخصا لمجرد اعتراضهم على قرار أصدره الرئيس رجب طيب اردوغان بتعيين أحد المقربين له في أكبر الجامعات التركية.





ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلن مكتب حاكم إسطنبول أن الشرطة التركية اعتقلت أمس الإثنين 159 شخصا إثر احتجاجات في إسطنبول على تعيين أردوغان عميدا جديدا في إحدى أكبر الجامعات في البلاد.





وبدأ الطلاب في جامعة بوجازيتشي في إسطنبول احتجاجاتهم منذ ما يقرب من شهر، قائلين إن تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة أمر غير ديمقراطي، كما احتج المعلمون في الجامعة أيضا على تعيين بولو.





واشتبك المتظاهرون مع الشرطة، أمس الاثنين، وهم يرددون شعارات مثل «فلتخرج الشرطة» و «الجامعات لنا».



