"صفحات من الحضارة المصرية".. سمينار بكلية الآثار بجامعة عين شمس

ينظم مركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار بجامعة عين شمس سمينار الآثار المصرية القديمة وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح الدماطي القائم بعمل عميد كلية الآثار، أستاذ الآثار المصرية القديمة ووزير الآثار السابق، حيث يقوم بإلقاء محاضرة بعنوان صفحات من الحضارة المصرية، وذلك عبر تقنية zoom بالفيديو كونفرانس الخميس المقبل الموافق الرابع من فبراير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء.









وعلى صعيد آخر شارك 50 طالبا كدفعة أولى من مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري) برئاسة الدكتورة رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة ا. داليا محمد امين المركز، الدكتور أحمد صلاح.



