جامعة حلوان: نعمل على دعم وتحفيز الباحثين في جميع القطاعات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات تحتاج إلى تفعيل فكرة التميز البحثي متعدد التخصصات في برامجها الأكاديمية، وتوجهاتها البحثية، بحيث تتضمن رؤية المؤسسات التعليمية التي ترغب في تعزيز فكرة التميز البحثى متعدد التخصصات إصلاحًا مؤسسيًا منهجيًا يسهل البحث والتعليم متعدد التخصصات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 برنامج للدراسات العليا في الجامعات المصرية متعددة التخصصات، بهدف توسيع نطاق الدراسات الجامعية.
وفي السياق، أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تعمل دائما على دعم وتحفيز الباحثين في جميع القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية و تشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.
يذكر أن ١٣ باحثا من جامعة حلوان تسلموا أمس شهادات التخرج خلال حفل تخرج الدفعة الأولى للبرنامج الريادى ( التميز البحثي متعدد التخصصات: مهارات القرن الحادي والعشرين أهداف مجمعة للتنمية المستدامة)،الذى يأتي في إطار استراتيجية مصر ٢٠٣٠ وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وينك المعرفة المصرى، ومؤسسة E Knowledge. وقد شارك فى البرنامج ٣٣ باحثًا من ١٤ جامعة مصرية.
وحضر الحفل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.