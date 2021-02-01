ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان: نعمل على دعم وتحفيز الباحثين في جميع القطاعات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:31 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات تحتاج إلى تفعيل فكرة التميز البحثي متعدد التخصصات في برامجها الأكاديمية، وتوجهاتها البحثية، بحيث تتضمن رؤية المؤسسات التعليمية التي ترغب في تعزيز فكرة التميز البحثى متعدد التخصصات إصلاحًا مؤسسيًا منهجيًا يسهل البحث والتعليم متعدد التخصصات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 برنامج  للدراسات العليا في الجامعات المصرية متعددة التخصصات،  بهدف توسيع نطاق الدراسات الجامعية.

وفي السياق، أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تعمل دائما على دعم وتحفيز الباحثين في جميع القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية و تشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.


يذكر أن ١٣ باحثا من جامعة حلوان تسلموا أمس شهادات التخرج خلال حفل تخرج الدفعة الأولى للبرنامج الريادى ( التميز البحثي متعدد التخصصات: مهارات القرن الحادي والعشرين أهداف مجمعة للتنمية المستدامة)،الذى يأتي في إطار استراتيجية مصر ٢٠٣٠ وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وينك المعرفة المصرى، ومؤسسة E Knowledge. وقد شارك فى البرنامج ٣٣ باحثًا من ١٤ جامعة مصرية. 


وحضر الحفل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طارق شوقي وخالد عبد الغفار يشهدان احتفالية ختام البرنامج الريادي بالتعاون مع بنك المعرفة

وزير التعليم العالي يكشف سر الاهتمام بـ إنشاء الجامعات الدولية والخاصة الجديدة

وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية تحتاج لتفعيل فكرة التميز البحثي متعدد التخصصات في برامجها الأكاديمية

نائب رئيس جامعة حلوان: نعمل على بناء كوادر بحثية متميزة

عميد كلية تربية عين شمس يوضح فكرة البحوث العلمية متعددة التخصصات

13 باحثا من جامعة حلوان خلال حفل تخرج الدفعة الأولى لبرنامج التميز البحثي متعدد التخصصات

ترشيحاتنا

فتاة لبنانية تدعي الزواج من شعبان عبد الرحيم.. وصديق عمره يكشف مفاجأة.. فيديو

ملابس جريئة.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

شاهد.. شرطة نيويورك ترش مسحوق الفلفل في وجه طفلة بعمر 9 سنوات لهذا السبب

الخفاش المتسبب في نقله موجود بمصر.. أستاذ حيوانات ضارة يحذر من فيروس جديد ينتشر عند تناول الفاكهة

بنسبة 200%.. الصحة السعودية: ارتفاع خطير في إصابات كورونا

الصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟